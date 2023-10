Eastern Bankshares, Inc. a annoncé la nomination de Marisa J. Harney et Linda M. Williams à son conseil d'administration, avec effet immédiat. Elles ont également été nommées aux comités d'audit et de gestion des risques du conseil d'administration à compter du 1er janvier 2024. Elles siègeront également au conseil d'administration de la filiale bancaire de la société, Eastern Bank.

Marisa Harney était dernièrement vice-présidente exécutive et directrice du crédit de First Citizens BancShares, Inc. et de sa filiale bancaire First-Citizens Bank & Trust Company, où elle était chargée de la gestion du risque de crédit. Elle possède une vaste expérience de la politique de crédit, des normes de crédit, de l'appétit pour le risque et des limites, ainsi que d'autres domaines liés à la préparation de First Citizens à la transition vers la surveillance réglementaire des grandes banques. Elle était auparavant Chief Credit Officer de CIT Group et de CIT Bank, N.A., avant leur fusion avec First Citizens en janvier 2022, responsable de tous les aspects de la gestion du risque de crédit pour le prêteur de 50 milliards de dollars.

Tout au long de ses 42 ans de carrière, elle a occupé des postes à responsabilité dans le domaine du risque de crédit au sein de diverses institutions financières, dont Credit Suisse First Boston et JPMorgan Chase. Elle est titulaire d'un MBA de la Stern School of Business de l'université de New York et d'une licence de la Gabelli School of Business de l'université de Fordham. Linda Williams est Chief Risk and Audit Officer pour Blue Cross Blue Shield of Massachusetts, le plus grand plan de santé privé du Massachusetts desservant près de 3 millions de membres et l'un des plus grands plans indépendants à but non lucratif de Blue Cross Blue Shield du pays.

Mme Williams est responsable de la gestion stratégique des risques d'entreprise, de l'audit interne et de la sécurité de l'information, y compris de la conformité aux réglementations fédérales et nationales. Cadre dans le domaine de l'assurance maladie avec plus de 25 ans d'expérience, son parcours couvre également des domaines tels que la souscription, les rapports sur les comptes et les contrats. Elle siège également aux conseils d'administration de SmileDirectClub et de Morgan Memorial Goodwill Industries, ainsi qu'au Robert F. Kennedy Children's Action Corps, dont elle est également trésorière.

Elle est titulaire d'une licence de l'université Johns Hopkins.