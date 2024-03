Eastern Metals Limited est une société australienne d'exploration de métaux de base et de métaux précieux. La société possède un portefeuille de projets en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Territoire du Nord. Elle se concentre sur le développement de projets d'exploration avancés pour le cuivre-or et le zinc-argent-plomb dans les régions riches en ressources de l'Australie. Ses projets comprennent les projets Arunta, Cobar, Thomson et Neutral Junction. La zone du projet Arunta est située à l'est de l'autoroute Stuart, entre Alice Springs et Tennant Creek, près de la commune de Barrow Creek. Barrow Creek possède deux prospects, la mine Home of Bullion et le prospect D. La mine Home of Bullion est un gisement de sulfures massifs volcanogènes. Le prospect D contient une minéralisation de cuivre-nickel. Le projet Cobar est situé à 470 km à l'ouest de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud. Le projet Thomson consiste en deux licences d'exploration, qui comprennent les permis 9194 Harrier et 9190 Falcon. Le projet Neutral Junction est situé dans la province de pegmatite du nord de l'Arunta.

Secteur Exploitations minières et métallurgie