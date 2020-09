EPH European Property Holding a dégagé un bénéfice de 9,85 mio USD au S1

Zurich (awp) - La société immobilière nouvellement appelée EPH European Property Holdings (auparavant Eastern Property Holdings), cotée sur SIX, a bouclé son 1er semestre 2020 avec un bénéfice de 9,85 millions de dollars. Au 1er semestre 2019, elle avait réalisé un bénéfice de 27,3 millions.

Les revenus locatifs nets ont baissé à 29,0 (37,8) millions de dollars et les recettes de vente d'immeubles ont atteint 12,5 (3,01) millions a précisé la société mardi soir.

Durant la période sous revue, EPH a vendu des immeubles en Russie et en a achetés en Allemagne et en Autriche. Cela a entraîné un changement dans la répartition géographique des investissements, pour lesquels la Russie ne représente désormais plus que 53% contre 65% fin 2019. La pandémie du coronavirus et l'évolution du rouble ont influencé la valeur des immeubles.

Le portefeuille compte actuellement 12 immeubles de rente pour une valeur de 1,14 milliard de dollars, contre 1,01 milliard pour 10 immeubles au milieu de l'an dernier.

EPH détient des immeubles à Moscou, Saint-Pétersbourg, Hambourg, Berlin, Stuttgart et Vienne.

yr/rp