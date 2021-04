EPH a dégagé un bénéfice de 27,0 millions de dollars en 2020

Zurich (awp) - La société de participations immobilières Eastern Property Holdings Ltd (EPH) a bouclé son exercice 2020 sur un bénéfice net de 27,0 millions de dollars, après 40,7 millions en 2019. La valeur nette d'inventaire a dans le même temps baissé à 36,7 USD par action contre 40,7 USD fin 2019, a précisé la société vendredi soir.

Les revenus locatifs nets ont atteint 60,8 (71,3) millions de francs suisses. Le recul s'explique en premier lieu par les immeubles en Russie et par la dépréciation de la rouble par rapport au dollar.

Les nouveaux immeubles STRAL 3 et SALZ 4, acquis respectivement en avril et juillet derniers, ont contribué pour respectivement 3,28 et 1,39 mio USD aux recettes locatives nettes.

La valorisation des immeubles en portefeuille a diminué de 85,3 millions de dollars, notamment en raison des conséquences de la crise du coronavirus. Le résultat net des valorisations est resté positif à 27,2 millions de dollars.

