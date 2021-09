EPH a étoffé son bénéfice net au premier semestre

Zurich (awp) - La société immobilière EPH a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 10,93 millions de dollars, à comparer avec un gain de 9,85 millions un an plus tôt. Les revenus locatifs ont rebondi de 10% à 32,0 millions, mais le produit des revalorisations a fondu d'un bon cinquième à 16,5 millions, détaille le compte-rendu diffusé jeudi soir.

Les appartements cédés à Moscou ont apporté une contribution de 1,8 million, alors que les ventes immobilières avaient représenté plus de douze millions un an plus tôt.

Le conseil d'administration souligne que la pandémie de coronavirus n'a eu qu'un impact limité sur la performance opérationnelle et sur les flux de liquidités.

Pour la suite de l'exercice, l'accent sera mis sur l'intégration d'objets récemment acquis, ainsi que sur l'optimisation des ressources en personnel et de la structure de l'entreprise.

