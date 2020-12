EPH a finalisé son augmentation de capital, le flottant se monte à 20%

Zurich (awp) - EPH European Property Holdings a finalisé son augmentation de capital. Comme annoncé le 11 décembre, 4,435 millions de nouvelles actions ont été émises pour un montant total de 163,3 millions de dollars.

Le capital-actions se compose désormais de 14'409'022 actions émises, entièrement payées et non transmissibles. Les actions non émises (autorisées) se composent de 6'590'978 actions sans valeur nominale et de 1'000'000 actions préférentielles de série A sans droit de vote et sans valeur nominale.

Avec l'augmentation de capital, la structure de l'actionnariat et le flottant ont changé. L'entreprise a gagné de nouveaux investisseurs et le flottant est passé de moins de 10% à 20%.

