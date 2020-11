EPH a vu ses revenus locatifs baisser sur les neuf premiers mois de l'année

Zurich (awp) - Les revenus locatifs de la société immobilière European Property Holdings (EPH) ont nettement diminué sur les neuf premiers mois de l'année. Elles ont atteint 45 millions de dollars, contre 56 millions un an plus tôt à pareille époque, a indiqué l'entreprise mercredi soir.

Le recul des revenus locatifs est dû principalement à la baisse enregistrée dans les immeubles sis en Russie et au recul du rouble par rapport au dollar, ainsi qu'à la révision de certains contrats. Les immeubles acquis durant la période sous revue ont en revanche contribué pour respectivement 2,0 et 0,7 millions de dollars aux recettes.

Le rouble et l'euro, principales monnaies de la société sont demeurés volatils et ont pesé sur le résultat opérationnel et la valeur nette d'inventaire. Depuis le début de l'année, le rouble a perdu plus de 26% par rapport au dollar, contre une perte de 11% seulement l'année précédente. L'euro a en revanche gagné 4% face au dollar (+1% l'an dernier).

EPH a annoncé la veille une augmentation de capital d'un volume de jusqu'à 165,69 millions de dollars.

