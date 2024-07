Eastfield Resources Ltd. est un générateur de projets basé au Canada qui propose des projets potentiels à des investisseurs et des partenaires. La société a cinq projets d'exploration minière dans l'ouest du Canada. Ces projets concernent l'or, le cuivre, le cobalt, l'argent, le molybdène et les métaux du groupe du platine. Ses projets comprennent la propriété Iron Lake, la propriété Indata, la propriété Hedgehog, la propriété Zymo et la propriété CR. Le projet Iron Lake, un projet de cuivre-or-platine-groupe-cobalt, est situé à 45 kilomètres (km) au nord-est de la communauté de 100-mile House, dans le sud de la Colombie-Britannique. La propriété Indata comprend environ 16 claims totalisant 3 189 hectares (ha) et est située à environ 120 km au nord-ouest de la communauté de Fort St. James, en Colombie-Britannique. Le projet Hedgehog est un projet de cuivre-or (VMS) et d'or filonien, situé à environ 12 km au nord de la communauté de Barkerville, en Colombie-Britannique. Zymo est une propriété de 12 113 ha située à environ 40 km à l'ouest de la ville de Smithers, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Secteur Sociétés minières intégrées