En dépit d’un environnement économique marqué par une inflation soutenue, une récente hausse des taux d'intérêt et une baisse des prix des actifs, le secteur immobilier industriel se porte plutôt bien. Il se caractérise par un taux d'occupation élevé, une croissance constante des flux de trésorerie et des taux de capitalisation supérieurs à ceux d'autres segments immobiliers. Toutefois, l'année 2022 a vu un ralentissement des transactions, attribuable à un écart de valorisation entre acheteurs et vendeurs, engendrant une augmentation du taux de vacance.

Différence de prix par segments

Avec la perspective d'une baisse des taux d'intérêt, l'écart de rendement entre les taux de capitalisation immobilière (revenus locatifs/valeur du bien) et les bons du Trésor américains à 10 ans devrait se réduire, redonnant ainsi de l'élan à l'investissement immobilier. Cette dynamique pourrait être renforcée par des coûts d’emprunt plus bas et un accès facilité au financement pour les entreprises ayant des échéances de dette proches ou des projets d'expansion en attente. De plus, un assouplissement monétaire pourrait dynamiser la vente d'actifs non grevés (c'est-à-dire, des biens immobiliers qui ne sont pas hypothéqués ou utilisés comme garantie pour un prêt), offrant une alternative de financement aux dettes à taux variables très coûteuses.

Ecart de rendement entre le bond de trésor américain et la cap rates de l’immobilier industriel

Les prévisions pour la seconde moitié de 2024 et pour 2025 sont optimistes selon les études, anticipant un équilibre des prix des actifs où acheteurs et vendeurs seront prêts à conclure des transactions. Une éventuelle baisse de taux après l’été pourrait accélérer ce processus, et favoriser ainsi des prix plus élevés et de meilleures conditions de location. Le secteur des entrepôts, en particulier, devrait connaître un essor notable en 2024 avec un volume de transactions atteignant les 30 milliards de dollars, en hausse de 31% depuis 2020, soit la meilleure performance parmi tous les segments.

Les tendances séculaires sous-jacentes telles que l’immigration et la croissance démographique, le rapatriement et la relocalisation des chaînes d'approvisionnement jouent en faveur de la demande et de l'industrie à long terme. D’autre part, le segment de l’immobilier industriel évolue dans le sens de la nouvelle économie avec l'émergence du commerce électronique, qui stimulera la demande de biens logistiques au fil de la continuité de la tendance.

Prudence toutefois, car une reconduite de Biden aux affaires, qui souhaite plafonner les prix de l’immobilier lors de sa réélection, pourrait mettre les espoirs de bénéfices sur la corde raide. JD Vance, le candidat républicain à la vice-présidence, se montre également hostile vis-à-vis des acteurs institutionnels, les accusant de pousser les prix à la hausse. Ces facteurs, associés à un marché hautement concurrentiel, de fortes barrières à l'entrée, ainsi que la dépendance à des baux à long terme et aux conditions économiques, pourraient compliquer la reprise attendue.

Place à East Group

Le groupe a signé une année record en 2023, malgré une conjoncture sectorielle et économique défavorable. La foncière a privilégié une série d’acquisitions stratégiques de biens avec des loyers inférieurs au marché et un taux d’occupation élevé, ce qui lui offre des flux de trésorerie immédiats via des revenus locatifs dès l’acquisition. Cette stratégie lui a permis d’éviter les incertitudes liées à la situation inflationniste et la hausse des coûts et ainsi de pouvoir renouveler ses contrats plus facilement et d’avoir une prévisibilité des revenus grâce aux baux déjà existants.

En parallèle à ses acquisitions, le groupe développe des projets de parcs industriels pour assurer sa croissance. Cette activité représente 50% de son activité. Il prospecte des propriétés typiques vacantes de petites et moyennes tailles, à proximité des sites de remplissage et des centres de transport dans les villes à croissance rapide. Cette stratégie lui permet à la fois d’avoir un bilan léger sans un nombre excessif de propriétés et de répondre à la demande des distributeurs pour des espaces logistiques plus petits et bien situés. D’autre part, elle lui confère un nombre important de barrières à l'entrée en termes de coût, de zonage stratégique et de disponibilité d’actifs.

East Group possède 512 propriétés en 2023 après quatre acquisitions majeures, et opère dans 5 États aux États-Unis : la Floride, le Texas, l‘Arizona, la Californie et la Caroline du Nord. Le groupe est ainsi bien positionné sur des zones à fort potentiel économique et démographique, où les risques de défauts de loyers sont modérés, estimés en moyenne entre 15% et 25%.