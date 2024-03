EastGroup Properties, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) à capitaux propres gérée en interne. La société se concentre sur le développement, l'acquisition et l'exploitation de propriétés industrielles dans les principaux marchés de la Sunbelt à travers les États-Unis, principalement dans les États de la Floride, du Texas, de l'Arizona, de la Californie et de la Caroline du Nord. La société possède 487 propriétés industrielles et un immeuble de bureaux dans 11 États. Son portefeuille comprend des projets de développement et des propriétés à valeur ajoutée en cours de location et de construction, dont environ 56,0 millions de pieds carrés comprenant 449 propriétés de distribution commerciale contenant 51,2 millions de pieds carrés. La société comprend également 14 propriétés de distribution en vrac contenant 3,8 millions de pieds carrés, et 25 propriétés de services commerciaux contenant 1,0 million de pieds carrés (qui comprennent un immeuble de bureaux).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial