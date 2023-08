Voici une liste des problèmes juridiques auxquels est confronté l'ancien président américain Donald Trump, candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024. M. Trump, âgé de 77 ans, nie tout acte répréhensible.

ENQUÊTE CRIMINELLE SUR LA FALSIFICATION DES ÉLECTIONS EN GÉORGIE

Lundi, M. Trump a fait l'objet d'une quatrième série d'accusations criminelles de grande envergure, lorsqu'un grand jury de Géorgie a publié un acte d'accusation l'accusant d'avoir tenté de renverser sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden.

L'acte d'accusation tentaculaire mentionne 19 accusés et 41 chefs d'accusation au total. Tous ont été inculpés de racket, qui est utilisé pour cibler les membres de groupes criminels organisés et qui est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.

Les chefs d'accusation retenus contre M. Trump comprennent la violation de la loi de l'État sur les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO), la sollicitation d'une violation de serment par un fonctionnaire, la conspiration en vue de commettre un faux au premier degré, la conspiration en vue d'usurper l'identité d'un fonctionnaire et la conspiration en vue de déposer de faux documents.

Parmi les autres accusés figurent Mark Meadows, l'ancien secrétaire général de Trump à la Maison Blanche, et les avocats Rudy Giuliani et John Eastman.

LE 6 JAN. LE 6 JANVIER ET L'ATTAQUE DU CAPITOLE DES ÉTATS-UNIS

Le 6 janvier 2021, Donald Trump plaide non coupable devant le tribunal fédéral de Washington, qui l'accuse d'avoir conspiré pour frauder les États-Unis en empêchant le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden sur Donald Trump et de priver les électeurs de leur droit à une élection équitable.

Le 6 janvier 2021, des partisans de M. Trump ont attaqué le Capitole dans le but d'empêcher la certification de la victoire de M. Biden. Les procureurs ont déclaré que M. Trump avait exploité l'attaque, refusant d'envoyer un message ordonnant aux émeutiers de partir.

M. Trump et ses alliés ont avancé des allégations de fraude qu'ils savaient fausses, selon les procureurs. L'acte d'accusation indique que de proches conseillers, y compris de hauts responsables des services de renseignement, ont répété à M. Trump que les résultats de l'élection étaient légitimes.

Selon l'acte d'accusation, M. Trump et d'autres personnes ont organisé des listes électorales frauduleuses dans sept États américains, tous perdus par M. Trump, afin de soumettre leurs votes pour qu'ils soient comptés et certifiés comme officiels par le Congrès le 6 janvier.

CONSERVATION ILLÉGALE DE DOCUMENTS CLASSIFIÉS

Le 13 juin, M. Trump a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral de Miami des accusations selon lesquelles il aurait illégalement conservé des documents classifiés relatifs à la sécurité nationale lorsqu'il a quitté ses fonctions en 2021 et aurait menti aux fonctionnaires qui cherchaient à les récupérer.

Le procès est prévu pour le 20 mai 2024.

Selon l'acte d'accusation, le procureur spécial Jack Smith accuse M. Trump d'avoir mis en péril des secrets nationaux en emportant avec lui des milliers de documents sensibles lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche en janvier 2021 et en les conservant de manière désordonnée dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride, et dans son club de golf du New Jersey.

Des photos incluses dans l'acte d'accusation montrent des boîtes de documents à Mar-a-Lago stockées sur une scène de salle de bal, dans une salle de bain et éparpillées sur le sol d'une salle d'entreposage.

Ces documents contenaient des informations sur le programme nucléaire secret des États-Unis et sur les vulnérabilités potentielles en cas d'attaque, selon l'acte d'accusation.

M. Trump est accusé de violation de la loi sur l'espionnage (Espionage Act), qui érige en infraction la possession non autorisée d'informations relatives à la défense, et de complot visant à entraver l'action de la justice.

Sont également inculpés Walt Nauta, collaborateur de M. Trump, et Carlos De Oliveira, autre employé de M. Trump, ce dernier ayant tenté d'effacer les enregistrements des caméras de sécurité à Mar-a-Lago après qu'un grand jury a cité les vidéos à comparaître en juin 2022.

Selon les procureurs, M. De Oliveira aurait dit à un autre employé que "le patron" voulait qu'un serveur contenant des images de sécurité soit supprimé. Il n'a pas encore plaidé coupable. Nauta a plaidé non coupable.

AFFAIRE PÉNALE "D'ARGENT OCCULTE" À NEW YORK

Un grand jury new-yorkais a inculpé Donald Trump pour avoir prétendument falsifié des documents commerciaux dans le cadre d'un versement d'argent occulte à une star du porno avant l'élection présidentielle de 2016.

L'ancien avocat personnel de M. Trump, Michael Cohen, a versé 130 000 dollars à Stormy Daniels pour qu'elle garde le silence sur une relation sexuelle qu'elle dit avoir eue avec M. Trump en 2006. Les procureurs de Manhattan accusent Trump d'avoir tenté de dissimuler une violation des lois électorales.

M. Trump a plaidé non coupable de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux. Il a nié avoir eu une relation sexuelle avec Mme Daniels, mais a admis avoir remboursé à M. Cohen le montant qu'il lui avait versé.

M. Cohen a plaidé coupable de violations des lois sur le financement des campagnes électorales et d'autres délits et a été condamné à trois ans de prison en 2018, pendant la présidence de M. Trump.

Le procès est prévu pour le 25 mars 2024.

POURSUITES CIVILES POUR ABUS SEXUELS ET DIFFAMATION

Trump fait appel d'un verdict de 5 millions de dollars rendu par un jury fédéral de Manhattan qui l'a jugé responsable d'avoir abusé sexuellement de l'écrivaine E. Jean Carroll au milieu des années 1990, puis de l'avoir diffamée en mentant à ce sujet en 2022.

Mme Carroll réclame au moins 10 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d'un autre procès en diffamation qu'elle a modifié après que M. Trump a dénoncé le verdict sur CNN et sur sa plateforme de médias sociaux. Il a nié avoir rencontré Mme Carroll et l'a accusée d'avoir inventé ses allégations.

Le procès dans cette affaire est prévu pour le 15 janvier 2024.

PROCÈS CIVIL DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE NEW YORK

En septembre 2022, le procureur général de l'État de New York, Letitia James, a poursuivi M. Trump et son entreprise familiale, la Trump Organization, pour fraude présumée de sa part et de celle de sa famille.

Mme James, une démocrate, accuse M. Trump d'avoir menti, de 2011 à 2021, sur la valeur de ses actifs, notamment de sa propriété de Mar-a-Lago en Floride et du penthouse de la Trump Tower à Manhattan, ainsi que sur sa propre valeur nette, afin d'obtenir de meilleures conditions de la part des prêteurs et des assureurs.

L'action en justice vise à obtenir au moins 250 millions de dollars de dommages et intérêts de la part de M. Trump, de ses fils adultes Donald Jr et Eric, de la Trump Organization et d'autres personnes, et à empêcher les Trumps de gérer des entreprises à New York.

Le procès est prévu pour le 2 octobre, une date que le juge a déclarée "gravée dans le marbre". Le 31 juillet, le bureau de M. James a déclaré qu'il avait fini de rassembler les preuves et qu'il était prêt pour le procès.