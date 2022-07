L'ex-chef de cabinet de Pence, Short, témoigne devant le grand jury qui enquête sur l'attaque du Capitole -ABC

Short, qui a été chef de cabinet de Pence, a été capturé sur vidéo quittant le palais de justice fédéral de Washington, D.C., vendredi après-midi, en compagnie de son avocat, Emmet Flood. Les caméras d'ABC et de Reuters ont toutes deux filmé la sortie de Short.

Ni Flood ni Short n'ont pu être joints immédiatement pour un commentaire.

Short est le fonctionnaire le plus en vue connu pour avoir comparu devant le grand jury, qui enquête également sur les efforts des alliés de l'ancien président Donald Trump pour soumettre des listes de faux électeurs afin de renverser l'élection de 2020. Le grand jury se réunit le vendredi, selon une copie d'une citation à comparaître vue par Reuters qui a été envoyée à un électeur en Géorgie en mai de cette année.

L'apparition de Short est un signe que l'enquête du ministère américain de la Justice sur l'attaque du Capitole et le complot des faux électeurs se réchauffe.

Dans une interview avec CNN plus tôt cette année, le procureur général adjoint Lisa Monaco a confirmé que le ministère de la Justice avait reçu des renvois concernant les ardoises de faux électeurs alternatifs qui ont été envoyées aux Archives nationales, et a déclaré que les procureurs les examinaient.

Des copies des listes électorales fictives soumises aux Archives nationales par des républicains pro-Trump en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nouveau-Mexique, au Nevada, en Pennsylvanie et au Wisconsin ont été rendues publiques en mars par le groupe de surveillance à but non lucratif American Oversight, qui les a obtenues par le biais d'une demande de documents publics.

L'Office of the Federal Register, qui fait partie des Archives nationales, coordonne certaines fonctions du Collège électoral entre les États et le Congrès, notamment la réception des certificats des États qui identifient leurs électeurs et la réception des certificats de vote des électeurs.

Le complot des faux électeurs a figuré en bonne place dans les multiples audiences de la commission de la Chambre des représentants des États-Unis, dirigée par les démocrates, qui enquête sur l'attaque du Capitole.

Rusty Bowers, le président républicain de la Chambre de l'État de l'Arizona, a témoigné en juin que Trump et ses proches collaborateurs, dont son avocat personnel Rudy Giuliani et son conseiller John Eastman, l'ont incité à rejeter les résultats de l'élection.

Au cours des derniers mois, le bureau du procureur des États-Unis à Washington, D.C., a commencé à délivrer des assignations à comparaître devant un grand jury à des électeurs, dont certains ont signé les faux certificats.

Selon une assignation vue par Reuters qui se concentre sur la liste électorale bidon en Géorgie, les enquêteurs cherchent des copies de documents d'octobre 2020 liés à "tout effort, plan ou tentative de servir en tant qu'électeur en faveur de Donald J. Trump et/ou Mike R. Pence."

Ils cherchent également des copies des communications entre les électeurs potentiels et tout employé du gouvernement fédéral, tout employé ou agent de Trump, ainsi que des communications avec une longue liste de personnes, dont Giuliani et Eastman.

La présidente du parti républicain de l'Arizona, Kelli Ward, et son mari, Michael Ward, qui ont tous deux signé leur nom sur l'une des listes d'électeurs suppléants de Trump, ont également reçu des citations à comparaître.

Alexander Kolodin, un avocat des Ward, a déclaré à Reuters au début du mois que l'enquête du DOJ est "basée sur des allégations selon lesquelles nos clients se sont engagés dans une activité fondamentale protégée par le premier amendement, à savoir adresser une pétition au Congrès pour le redressement des griefs".