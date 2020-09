KODAK: titre flambe à nouveau après la prise de participation d'un fonds d'investissement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kodak a dévoilé hier soir que le fonds d'investissement alternatif new-yorkais, D.E. Shaw & Co, avait pris une participation de 5,2% à son capital. D.E. Shaw & Co détient désormais 3,94 millions d'actions de l'ancien géant de la photographie. Après avoir vu son titre flamber en juillet lorsque Kodak annonçait vouloir fabriquer des principes actifs, fondamentaux dans la production des médicaments, celui-ci s'est de nouveau envolé hier soir et gagne plus de 50% en pré-ouverture ce mardi.