Eastman Kodak Company est un fabricant spécialisé dans l'impression commerciale et les matériaux et produits chimiques avancés. La société fournit du matériel, des logiciels, des consommables et des services principalement aux clients des secteurs de l'impression commerciale, de l'emballage, de l'édition, de la fabrication et du divertissement. La société opère à travers trois segments : Print, Advanced Materials and Chemicals, Brand et All Other. Le secteur Print comprend cinq lignes d'activité : les solutions prépresse, PROSPER, les logiciels, les solutions d'impression électrophotographique et VERSAMARK. Le segment des matériaux avancés et des produits chimiques comprend trois lignes d'activité : Film industriel et produits chimiques, Cinéma et Matériaux avancés et impression fonctionnelle. Le segment des marques comprend les activités de licence de marque. Le segment "All Other" comprend les activités de l'Eastman Business Park, un centre technologique et un complexe industriel d'environ 1 200 acres.

Secteur Equipements électroniques de bureau