Eastone Century Technology Co.,Ltd, anciennement Guangdong Eastone Century Technology Co.,Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la fourniture de services de technologie de réseau de communication. Ses services de technologie de réseau de communication comprennent des services d'ingénierie de réseau, des services de maintenance de réseau et des services d'optimisation de réseau. La société fournit également des solutions de système et des dispositifs de réseau de communication. Ses solutions de systèmes comprennent des systèmes de support de réseau au sein des opérateurs et des systèmes commerciaux pour les gouvernements et les entreprises. Ses dispositifs de réseaux de communication comprennent des antennes de stations de base, des instruments de test et des logiciels, entre autres. Par ailleurs, la société est également engagée dans la vente de dispositifs médicaux, l'analyse des mesures de santé et les activités de location. La société exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Services intégrés de télécommunications