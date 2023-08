Eastroc Beverage Group Co Ltd est une entreprise chinoise principalement impliquée dans la recherche et le développement, la production et la vente de boissons. Ses principaux produits sont les boissons énergisantes, les boissons non énergisantes et l'eau potable conditionnée, notamment Eastroc Super Drink, Citrus Lemon Tea, Tangerine Peel Super Drink et l'eau potable conditionnée. L'entreprise distribue principalement ses produits sur le marché national.

Secteur Boissons non alcoolisées