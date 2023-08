Eastside Distilling, Inc. fabrique, acquiert, mélange, embouteille, importe, commercialise et vend une grande variété de boissons alcoolisées sous des marques reconnues. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Les spiritueux et Craft Canning + Printing. Le secteur des spiritueux fabrique, mélange, embouteille, commercialise et vend une variété de boissons alcoolisées sous des marques reconnues aux États-Unis. Le segment Craft Canning + Printing fournit des services d'impression numérique de canettes et de mise en conserve à l'industrie des boissons artisanales dans les États de Washington, de l'Oregon et du Colorado. Il exploite également environ 13 lignes mobiles à Seattle et Spokane (Washington), Portland (Oregon) et Denver (Colorado). En plus des services de co-emballage mobiles, elle offre des services de co-emballage à partir d'un seul site fixe à Portland, dans l'Oregon. Le portefeuille de la société comprend des produits originaux tels que la famille de whiskies Burnside finis en fût de Quercus garryana, la vodka Portland Potato, le rhum Hue-Hue Coffee et les tequilas Azunia.

Secteur Distillateurs et caves à vin