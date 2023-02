L'entreprise indienne Easy Trip Planners enregistre une hausse de ses bénéfices grâce à un nombre record de réservations.

Le bénéfice net consolidé de la société est passé à 416,9 millions de roupies (5,1 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 400,3 millions de roupies un an plus tôt.

Avec l'assouplissement des restrictions et l'ouverture des entreprises, la reprise dans le secteur du voyage et du tourisme a été forte et régulière.

Les analystes ont déclaré que les dépenses uniques d'Easy Trip au deuxième trimestre pour des activités promotionnelles ont contribué à renforcer le positionnement de sa marque, mais le bond d'environ 53 % de la publicité et de la promotion des ventes - qui représente 24 % des coûts totaux - a également entamé le bénéfice.

Cela a également réduit l'éclat de la plate-forme de voyage en ligne, qui a enregistré une hausse de 57,3 % de ses recettes d'exploitation consolidées par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,36 milliard de roupies.

Le revenu brut des réservations (GBR) a bondi de 75,3 % pour atteindre un niveau record de 2,27 milliards de roupies, "grâce à une forte croissance des volumes dans le segment des vols et des hôtels", a déclaré la société basée à New Delhi.

Les recettes des voyages aériens, qui ont contribué à environ quatre cinquièmes des recettes globales, ont augmenté de 29,5 %.

InterGlobe Aviation Ltd, l'opérateur de la première compagnie aérienne indienne IndiGo, a affiché vendredi son premier bénéfice en un an, grâce à une reprise de la demande de voyages aériens.

La dernière fois, les actions d'Easy Trip étaient en hausse de 3,3 %. Elles ont chuté de 1% depuis le début de l'année après un bond d'environ 56% en 2022. (1 $ = 82,4420 roupies indiennes)