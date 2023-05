Le bénéfice du quatrième trimestre de l'entreprise indienne Easy Trip Planners augmente grâce à l'accroissement de la demande de voyages

Le bénéfice net consolidé de la société pour le trimestre clos le 31 mars a atteint 311,5 millions de roupies (3,8 millions de dollars), contre 233,4 millions de roupies un an plus tôt.

Les dépenses de voyage des consommateurs après les restrictions COVID ont été fortes et régulières, ce qui a profité aux plateformes de voyage en ligne Easy Trip Planners et à sa rivale MakeMyTrip Ltd.

Le nombre de passagers en Inde va augmenter grâce à la pénétration croissante du transport aérien, à la demande refoulée et à l'amélioration du revenu par habitant, a déclaré la société dans un communiqué.

Les dépenses de la société ont plus que doublé au cours du trimestre pour atteindre 763,7 millions d'euros, en raison d'une multiplication par trois des frais de publicité, ce qui a réduit son bénéfice.

Elle a fait état d'un bond de 83 % de ses recettes brutes de réservation, qui ont atteint 21,43 milliards de roupies.

Le revenu consolidé des opérations a bondi de 92 % pour atteindre 1,17 milliard de roupies, grâce à son principal segment de réservations de voyages aériens, qui a contribué à hauteur de 95 % au résultat net.

L'augmentation de la demande de voyages aériens a également aidé Interglobe Aviation, l'opérateur de la première compagnie aérienne indienne IndiGo, à compenser la hausse des coûts du carburant et à afficher des bénéfices pour le deuxième trimestre consécutif.

Les actions de Easy Trip Planners ont clôturé en hausse de 0,54% avant les résultats.

(1 USD = 82,6001 INR)