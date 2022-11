L'entreprise indienne EaseMyTrip va intensifier ses acquisitions et voit un troisième trimestre solide - co-fondateur

"Nous cherchons à acquérir des entreprises rentables, légères en termes d'actifs et axées sur la technologie dans le secteur du voyage", a déclaré Prashant Pitti, cofondateur d'EaseMyTrip, lors d'une interview sur le salon de discussion Trading India de Reuters.

Bien que la société n'ait pas réservé de fonds pour des acquisitions, elle dispose de liquidités en banque et a la possibilité d'utiliser des capitaux propres comme outil pour les transactions, a ajouté Pitti. La semaine dernière, la société a déclaré que son conseil d'administration se réunirait jeudi pour envisager une acquisition.

EaseMyTrip, comme ses rivaux MakeMyTrip et Yatra.com, cherche à profiter du rebond de la demande de voyages après les creux de la pandémie, avec une forte reprise des réservations de compagnies aériennes et d'hôtels.

Le portail gagne jusqu'à 92 % de sa valeur brute de marchandises en vendant des billets d'avion, et détient jusqu'à 22 % de part du marché des agences de voyage en ligne pour les voyages en avion.

"Les gens ont appris à vivre l'instant présent après le COVID et cela signifie plus de dépenses pour les voyages de luxe. Notre pourcentage de vols en classe affaires et de réservations d'hôtels quatre et cinq étoiles a doublé après COVID", a déclaré Pitti.

La plate-forme, cotée sur les marchés boursiers indiens sous le nom de Easy Trip Planners, a vu ses actions multipliées par cinq depuis son introduction en bourse en mars de l'année dernière. Le mois dernier, la société a divisé ses actions et émis des actions gratuites.

Le troisième trimestre se terminant en décembre "s'annonce très fort", a déclaré M. Pitti, ajoutant que la société a réalisé une activité totale de 5,55 milliards de roupies indiennes (67,90 millions de dollars) entre le 5 et le 23 octobre.

Les plateformes comme EaseMyTrip prospèrent en proposant des remises importantes pour attirer les clients. Les remises ont diminué cette année fiscale et devraient rester stables dans une fourchette de 2,5 % à 3 %, a déclaré M. Pitti, soulignant la forte demande.

(1 $ = 81,7400 roupies indiennes)