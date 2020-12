EasyJet : Deutsche Bank passe à l'achat

Les analystes de la Deutsche Bank ont relevé leur recommandation sur le titre easyJet, passant de 'conserver' à 'achat'. Selon eux, la situation de la compagnie aérienne s'améliorera en même temps que la demande.



La Deutsche Bank souligne par ailleurs les performances d'easyJet au sein des principaux aéroports d'Europe , estimant que 'des opportunités significatives' se présenteront pour améliorer son offre et sa base de coûts.



Le courtier a également trouvé la valorisation de l'action intéressante, avec un potentiel de hausse de plus de 30% dans son nouvel objectif de cours de 1150 pence, contre 550 pence auparavant.





