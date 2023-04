EasyJet : Liberum relève son objectif de cours

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur easyJet avec un objectif de cours rehaussé de 500 à 650 pence, après des semestriels positifs qui ont 'vu la direction relever ses objectifs sur une forte demande et des mesures en interne'.



'Les risques macroéconomiques pour la demande ont été ignorés, soutenant notre thèse que le décalage dans la restauration des capacités dans le secteur a laissé beaucoup de marges pour du redressement supplémentaire', souligne-t-il.



Le broker a accru de 46% sa prévision de BPA pour l'exercice clos en septembre 2023, 'mettant en lumière l'extrême sensibilité des estimations de résultats à de légères améliorations des revenus ou des coûts'.



