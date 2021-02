easyJet : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur easyJet avec un objectif de cours relevé de 23% à 1032 pence, dans le sillage d'hypothèses de profit imposable rehaussées de 1-14% sur la période 2022-24 pour la compagnie aérienne britannique.



'easyJet a sous-performé Ryanair et Wizz Air de 43% et 62% respectivement sur une vision à 12 mois, plombé par l'inquiétude des investisseurs concernant le bilan, le positionnement concurrentiel et le contrôle des coûts', note le broker.



'Le dossier s'éclaircit alors que la demande se redresse', estime Credit Suisse, qui y voit 'le plus grand potentiel de changement de perception des investisseurs pour le meilleur et l'une de ses meilleures idées pour gagner en exposition à la reprise du transport aérien mondial'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.