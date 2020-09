easyJet : Liberum adopte une recommandation conserver

15/09/2020 | 14:15

Liberum adopte une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 600 pence sur easyJet, titre précédemment 'sous revue', notant que le transporteur aérien à bas coûts britannique 'survit, mais lutte pour réussir'.



'easyJet a été capable de renforcer son bilan et de réduire sa consommation de trésorerie à un niveau gérable, mais il fait face à des vents contraires de politiques gouvernementales erratiques sur le transport aérien international', souligne le broker.



Liberum voit aussi 'la perspective de faillites de compagnies et de retrait sur des aéroports clés d'easyJet, libérant des créneaux horaires pour de nouveaux concurrents, minant potentiellement une part clé de la stratégie de la compagnie'.



