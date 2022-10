easyJet : Liberum réduit son objectif de cours

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur easyJet malgré un objectif de cours ramené de 460 à 430 pence, reflétant des estimations de résultats réduites pour la compagnie aérienne à bas coûts britannique.



'Les craintes concernant les pressions du coût de la vie et une possible récession impactant la demande sont exagérées', juge le broker, qui ne voit pour l'heure pas de signe d'essoufflement de la demande, 'bien que la visibilité pour l'été 2023 soit très limitée'.



'L'action peut rester en difficultés jusqu'à ce qu'il puisse y avoir de la confiance dans l'activité estivale, mais le bilan est solide et la valorisation non exigeante, ne reflétant pas des améliorations structurelles récentes', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.