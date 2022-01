easyJet : Oddo relève son objectif de cours

Dans le cadre d'une note sur les transporteurs aériens européens, Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'surperformance' sur easyJet -la seule dans le secteur- avec un objectif de cours relevé de 650 à 760 pence.



Le bureau d'études justifie ce relèvement par 'une plus grande confiance sur le pricing tiré par une demande solide au départ du Royaume-Uni (50% des capacités) et une bonne dynamique sur les recettes auxiliaires'.



'En termes de valorisation, les multiples de PE redeviennent attractifs à partir de l'exercice à fin septembre 2024 à 7,7 fois (contre une moyenne historique 10 ans pré-crise de 11,8 fois)', ajoute l'analyste en charge du dossier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.