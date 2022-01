easyJet : Stifel relève sa recommandation

Stifel relève sa recommandation sur easyJet de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 600 à 750 pence, nonobstant ses préoccupations à plus long terme concernant les marges et le free cash-flow de la compagnie aérienne britannique à bas prix.



Etant donnée la forte dynamique de revenus pour l'été, le broker anticipe maintenant un résultat avant impôt à peu près à l'équilibre sur l'exercice 2022, en dépit d'Omicron, et relève de 37% son résultat avant impôt attendu pour 2023.



Stifel note aussi que le titre easyJet se traite sur un ratio VE/EBITDA 2023 de l'ordre de cinq fois (contre huit fois l'année dernière) un niveau inférieur à la fois à sa moyenne historique (six à sept fois) et à son pair Ryanair (sept fois).



