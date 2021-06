easyJet : UBS dégrade sa recommandation

UBS a dégradé mardi sa recommandation sur le titre easyJet, ramenée de 'achat' à 'neutre', principalement pour des questions de valorisation.



S'il se dit optimiste concernant la reprise du trafic aérien, le broker estime que le redressement du marché est désormais bien intégré dans le cours de Bourse du transporteur à bas coûts.



'Nous pensons que le multiple de valorisation d'easyJet mérite de se traiter sur la base d'une prime par rapport aux compagnies long courrier (...) mais sur la base d'une décote par rapport à Ryanair et Wizz compte tenu de leur profil de croissance', ajoute UBS dans une note.



Le courtier - qui affiche un objectif de cours de 1125 pence sur l'action - estime que le potentiel haussier jusqu'à sa cible est désormais insuffisant, ce qui motive sa dégradation sur la valeur.



