Les grands paris d'EasyJet sur les vacances à forfait et les aéroports mieux situés l'aident à gagner des clients, selon son PDG et ses investisseurs, même si des inquiétudes subsistent quant au coût élevé de cette stratégie pour une compagnie aérienne connue pour son service sans fioritures.

Ce redressement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés depuis des années par le PDG Johan Lundgren pour réduire l'endettement, relancer le cours de l'action et rétablir les recettes après la pandémie.

L'achat de créneaux horaires dans des aéroports mieux situés, comme Gatwick à Londres, porte ses fruits. Les prix des billets ayant augmenté ces dernières années, les consommateurs à la recherche d'une expérience de voyage d'une qualité légèrement supérieure à celle des compagnies concurrentes Ryanair et Wizz Air y trouvent leur compte.

L'activité de forfaits vacances, qui a été lancée en 2019 et a représenté plus d'un quart du bénéfice avant impôt du groupe l'année dernière, bénéficie d'un changement de priorité des consommateurs en faveur des vacances, après la fermeture de l'aéroport. En 2023, easyJet a effacé sa dette nette pour dégager une trésorerie nette de 41 millions de livres (52 millions de dollars).

"Ce n'est certainement pas de la chance", a déclaré Stephen Furlong, analyste chez Davy.

Le mois dernier, la compagnie aérienne britannique prévoyait une perte moins importante que prévu pour le premier semestre et un nouvel été faste. Elle présentera ses résultats du premier semestre jeudi.

L'action a augmenté de 8 % au cours de l'année écoulée, dépassant l'indice mondial des compagnies aériennes, et a réintégré le FTSE 100, l'indice de référence de Londres.

D'autres compagnies aériennes peinent à se remettre de la crise du COVID, qui a entraîné l'immobilisation d'avions et la fermeture de frontières, et le secteur est confronté à des vents contraires, qu'il s'agisse des salaires élevés ou de l'instabilité des coûts du kérosène.

M. Lundgren, un ancien guide touristique qui voulait devenir tromboniste professionnel et qui a rejoint la compagnie en 2017 après avoir travaillé pour le premier voyagiste européen TUI, vise un bénéfice par siège de 7 à 10 livres d'ici 2028, soit près du double des niveaux de 2019.

Dans une interview accordée en mars, il a déclaré que l'augmentation de la demande de voyages était le moteur de la croissance, mais que le hasard avait également joué un rôle.

En faisant voler des Airbus équipés de moteurs CFM, easyJet a évité le ralentissement des livraisons de Boeing et le rappel des moteurs Pratt & Whitney qui a cloué au sol certains avions de Wizz Air et d'autres compagnies.

Cela signifie qu'easyJet peut capitaliser sur ce qui s'annonce comme un été record pour les voyages en Europe et profiter davantage de la rentabilité de son activité de vacances.

"Vous pouvez constater qu'easyJet se développe plus que n'importe quelle autre compagnie aérienne européenne en Europe. Notre croissance est de l'ordre de 8 % (en termes de capacité)", a déclaré M. Lundgren.

"Nous sommes aujourd'hui en position de trésorerie nette, grâce à une forte reprise de la demande. Notre chiffre d'affaires a augmenté de façon spectaculaire.

LES VACANCES GAGNENT

Le contraste est saisissant avec ce qui se passait il y a quelques années.

En octobre 2022, les actions d'easyJet ont atteint leur niveau le plus bas depuis dix ans et la dette nette s'élevait à environ 670 millions de livres sterling, ce qui a fait craindre que l'entreprise soit l'une des plus grandes perdantes de l'industrie aérienne européenne en cas de pandémie.

Alors que les vacances à forfait ont été lancées juste avant que le tourisme ne soit anéanti par la pandémie, M. Lundgren a déclaré que les voyages à destination d'endroits tels qu'Antalya en Turquie et Barcelone en Espagne connaissaient aujourd'hui un "succès phénoménal". Selon les analystes, la disparition du voyagiste Thomas Cook en 2019 a également aidé la nouvelle activité d'easyJet à trouver des clients.

L'activité vacances a réalisé un bénéfice avant impôts de plus de 122 millions de livres en 2023, soit plus d'un quart du total du groupe. La compagnie aérienne s'est fixé pour objectif de doubler ce chiffre d'ici 2028.

Cela a contribué à apaiser les inquiétudes concernant les coûts de gestion d'une activité de vacances, et a apparemment calmé les rumeurs d'il y a quelques années selon lesquelles easyJet pourrait être une cible de rachat pour IAG, propriétaire de British Airways, ou pour Wizz Air.

"La croissance des vacances a réduit les inquiétudes du marché concernant l'élargissement de la base de coûts par rapport aux transporteurs à très bas coûts", a déclaré Ruairi Cullinane, analyste chez RBC.

PAS AU CLAIR

Les actions d'EasyJet restent toutefois bien en deçà de leur niveau d'avant l'affaire COVID. Elles ont chuté de 39 % depuis le début de l'année 2019, ou d'environ 17 % si l'on tient compte des deux émissions de droits. Le contraste est saisissant avec l'envolée de 82 % de Ryanair.

L'avertissement du PDG de Ryanair, Michael O'Leary, la semaine dernière, selon lequel les prix des billets d'été n'augmentent pas autant que prévu, a jeté un froid dans le secteur, poussant les actions d'easyJet à baisser de 4 %.

D'éventuelles perturbations se profilent également après que le syndicat de pilotes BALPA a rejeté une offre salariale cette semaine. L'augmentation des coûts salariaux et les grèves ont affecté les résultats de la compagnie rivale Lufthansa au premier trimestre.

"Nous sommes déçus que l'accord sur les salaires des pilotes ait été rejeté de justesse. Nous maintenons un dialogue constructif avec BALPA et aucune action de grève n'est prévue", a déclaré un porte-parole d'easyJet.

Néanmoins, M. Lundgren a déclaré que la compagnie aérienne s'engageait à verser un dividende, à investir dans le renouvellement de sa flotte et à renforcer ses activités de vacances afin d'atteindre ses objectifs à moyen terme.

"Nous savons exactement ce qu'il faut faire", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,7926 livre)