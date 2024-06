easyJet plc : De retour sur un niveau important

Par Le 19 juin 2024 à 11:10Par La Rédaction Partager ACHAT En cours Cours d'entrée Objectif Stop Potentiel 456,85 GBX 510 GBX 435 GBX +11,63 % Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre easyJet plc, le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 447.5 GBX. Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible. ● D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

● L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat. ● Le titre est valorisé sur 2024 à 0.34 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote. ● Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché. ● Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action. ● Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action. ● Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action. ● L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important. ● Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse. Partager © - 2024

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.