EASYJET : a obtenu un prêt sur cinq ans de 1,87 milliard de dollars

Afin de traverser les turbulences de la crise du Covid-19, easyJet a annoncé l’obtention d’un prêt sur cinq ans de 1,87 milliard de dollars partiellement garanti par l'Etat britannique. Le régime de garantie comprend certaines conditions restrictives, notamment en ce qui concerne le versement de dividendes. La compagnie aérienne à bas coûts assure qu’elles sont compatibles avec sa politique actuelle en la matière.



" Cette facilité permettra d'allonger et d'améliorer considérablement le profil de maturité de la dette d'easyJet et d'augmenter le niveau de liquidités disponibles ", a déclaré Johan Lundgren, le directeur général d'easyJet.



Ce dernier a rappelé que la compagnie avait déjà pris un ensemble de mesures rapides et décisives, ayant permis la sécurisation de plus de 4,5 milliards de livres sterling de liquidités depuis le début de la pandémie.



De plus, easyJet a également annoncé qu'au cours du premier trimestre, elle remboursera et annulera une partie de sa dette à court terme, à savoir la facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars entièrement utilisée et les prêts à terme d'environ 400 millions de livres sterling environ.



Au final, easyJet continuera à examiner régulièrement sa position de liquidité et à évaluer d'autres possibilités de financement, si nécessaire.