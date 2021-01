Les effets dévastateurs de la crise du Covid-19 sur le secteur aérien perdurent. Le point d’activité d’easyJet pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2021 (octobre-décembre) en est une nouvelle illustration. Sur la période, la compagnie aérienne britannique à bas coûts a accusé une chute de 88 % de son chiffre d’affaires à 165 millions de livres sterling. Cela a découlé de la baisse drastique du nombre de passagers (-87 % à 2,9 millions) et de capacités en berne (seulement 18% du niveau du premier trimestre fiscal 2020).



Compte tenu des restrictions de déplacement en vigueur dans de nombreux pays européens, easyjet ne tournera pas à plus de 10 % de ses capacités lors du deuxième trimestre de son exercice en cours (janvier-mars). Toutefois, la compagnie se dit prête à pouvoir augmenter ses capacités lorsque la demande reviendra.



S'agissant de la réalisation du Brexit, easyJet dit n'avoir connu aucun problème opérationnel.



En raison de l'incertitude ambiante et de la visibilité limitée, le groupe n'est pas en mesure de communiquer des objectifs financiers pour l'ensemble de son exercice.