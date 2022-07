EASYJET: LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DÉMISSIONNE APRÈS DES ANNULATIONS DE VOLS

LONDRES, 4 juillet (Reuters) - Le directeur général adjoint d'EasyJet a démissionné après que la compagnie aérienne a annulé des milliers de vols cet été pour tenter de limiter les perturbations causées par le manque de personnel dans les airs et au sol.

Peter Bellew a démissionné vendredi de son poste de COO ("chief operating officer") afin de poursuivre d'autres opportunités, a déclaré lundi la compagnie aérienne britannique.

Elle a nommé David Morgan, qui travaille pour la compagnie aérienne depuis 2016 et a notamment occupé le poste en 2019, en tant que directeur général adjoint par intérim, sous la responsabilité du directeur général Johan Lundgren.

"Tout le monde à easyJet reste absolument concentré sur la livraison d'une opération sûre et fiable cet été", a déclaré Lundgren, qui a remercié Bellew pour son travail acharné.

"David a une expérience significative et une connaissance approfondie de l'activité et de l'opération et fournira un leadership fort pour la compagnie aérienne cet été."

Le titre EasyJet, qui est retombé à son plus bas niveau depuis mars 2020, au début de la pandémie, était en baisse de 2,5% en début d'après-midi. (Reportage Paul Sandle, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)