EasyJet : bénéfice avant impôts de 236 M£ au 3àme trimestre

Le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % pour atteindre 2 631 millions de livres sterling au 3ème trimestre, principalement en raison d'une augmentation du nombre de passagers de 8 %.



Le transporteur britannique, qui dit bénéficier d'une solide demande, indique que son revenu par siège s'est accru de 1% au cours du troisième trimestre.



Le bénéfice s'est amélioré de 33 millions de livres sterling d'une année sur l'autre, la demande pour le réseau aéroportuaire principal d'easyJet continuant de progresser. Le bénéfice avant impôts au 3ème trimestre s'inscrit à 236 millions de livres sterling.



Au 30 juin 2024, la position de trésorerie nette s'élevait à 456 millions de livres sterling (146 millions de livres sterling au 31 mars 2024).



Les prises de commandes pour le 4ème trimestre continuent de progresser, avec 69% de ventes réalisées, +1 ppt sur un an avec 7% de capacité en plus en vente.



easyJet a actuellement vendu 1,5 million de sièges de plus pour le pic de l'été par rapport à la même période l'année dernière, le rendement total étant globalement stable d'une année sur l'autre.



Pour l'exercice 2024, la compagnie s'attend à une capacité d'environ 100 millions de sièges et son revenu par siège du 4ème trimestre 2024 devrait poursuivre la tendance du 3ème trimestre 2024.



