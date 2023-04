EasyJet : le titre grimpe sur des perspectives favorables

La compagnie britannique à bas coûts easyJet a annoncé mardi avoir réduit ses pertes au premier semestre et déclaré s'attendre à dégager un résultat annuel supérieur aux prévisions du marché.



Sa perte avant impôts devrait s'établir entre 405 et 425 millions de livres sur les six mois à fin mars, alors qu'elle avait été de 545 millions de livres sur la même période de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, le transporteur 'low cost' indique que son trafic passagers s'est accru de 35% sur le semestre, ce qui lui a permis d'afficher un chiffre d'affaires en hausse de 80% à 2,39 milliards de livres (chiffre estimé) grâce à la vigueur de ses tarifs.



Le groupe explique avoir bénéficié d'une performance opérationnelle 'robuste' lors des congés de Pâques et dit s'attendre à ce que le dynamisme de ses réservations se poursuive cet été.



S'il se dit conscient des incertitudes économiques du moment, easyJet dit tabler, sur la base de la solidité actuelle de la demande sur un résultat annuel supérieur au consensus de marché, qui vise 260 millions de livres pour l'exercice qui se terminera fin septembre.



Suite à cette publication, l'action easyJet cotée à la Bourse de Londres grimpait de 3,2% mardi matin dans les premiers échanges.



