Easyjet PLC est une société de portefeuille basée au Royaume-Uni qui fournit des vols et des vacances à forfait, principalement en Europe. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Le segment des lignes aériennes et le segment des vacances. Le segment commercial Airline exploite son réseau de lignes. Le segment commercial Holidays vend des forfaits vacances. Sa flotte totale est composée d'environ 320 appareils. Sa flotte comprend des A319, A320, A320 neo et A321 neo. Elle relie les entreprises, les familles et les vacanciers à travers le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et d'autres destinations européennes. Elle vend des sièges par le biais de son propre site Web, www.easyjet.com et de sa plateforme easyJet Worldwide, de son application mobile, de systèmes de distribution mondiaux, d'outils de réservation en ligne pour les entreprises, d'agrégateurs de contenu et de voyagistes. Elle permet aux passagers de réserver des vols sur l'ensemble des routes aériennes d'Europe, reliant plus de 30 pays et plus de 100 villes. Ses filiales comprennent notamment easyJet Airline Company Limited et easyJet Sterling Limited.

Secteur Compagnies aériennes