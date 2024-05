Genève (awp) - La compagnie aérienne britannique Easyjet a dévoilé jeudi des résultats en progression pour son exercice décalé 2023/2024 clos le 31 mars. L'occasion pour le directeur des marchés du groupe Thomas Haagensen de réaffirmer les ambitions de la flotte bardée d'orange sur les tarmacs suisses.

"Nous clôturons un très bon premier semestre avec une croissance de 4% à 6,4 millions de passagers pour la Suisse. Genève représente la plus large partie avec 4 millions de voyageurs, suivi de Bâle à 2 millions et Zurich 310'000. La croissance en Suisse dépasse les 11%, celle du groupe est à 8%", explique Thomas Haagensen dans un entretien accordé à l'agence AWP.

Trois avions supplémentaires ont rejoint la flotte helvétique, passant ainsi de 25 à 28 appareils. Le groupe dans son ensemble a livré 16 nouveaux avions NEO (moins polluants) cette année.

"La Suisse est un marché historique et emblématique pour la compagnie avec un fort attachement et des investissements continus", déclare M. Haagensen en soulignant la création d'emploi qui en découle. "Nous avons lancé l'année passée la plus grande campagne de recrutement depuis 2005, avec 145 postes ouverts dont un tiers de "cockpit" et deux tiers de "cabine crew", et un tiers pour Bâle et deux tiers pour Genève."

En tête des compagnies du tarmac de Cointrin, Easyjet possède 46,4% de part de marché, toujours loin devant Swiss avec 12,2% et British Airways à 4,9%, selon les chiffres annuels de Genève Aéroport publiés en mars.

Le directeur des marchés assure aussi un renforcement du réseau déjà dense à plus de 150 routes. La compagnie compte dix nouvelles liaisons cette année, réparties entre les aéroports genevois, bâlois et zurichois. "Entre Zurich et le Maroc, nous ajoutons Rabat en plus de Marrakech et Agadir", cite le directeur des marchés en additionnant un mix de destinations dont certaines saisonnières comme Bari en Italie, Rhodes en Grèce ou Antalya en Turquie. L'ouverture de nouvelles bases à Birmingham, Alicante ou encore une prochaine à Londres en 2025 densifient le réseau du groupe.

Un été 2024 record

"Au niveau du groupe, nous sommes très satisfaits des chiffres compte tenu de la saison hivernale que nous avons eue et de la répercussion à hauteur de 40 millions de livres sterling suites aux évènements au Moyen-Orient du 7 octobre dernier", explique M. Haagensen à l'agence AWP.

"La demande reste au rendez-vous", assure le patron en annonçant "un été 2024 record, avec pour juillet, août et septembre - le trimestre le plus profitable - des réservations supérieures de 39% par rapport à la même date un an plus tôt, soit les réservations d'un million de passagers en plus."

Easyjet a annoncé jeudi avoir réduit sa perte nette de 16% pour son premier semestre décalé à 257 millions de livres (293,6 millions de francs suisses) porté par une augmentation de sa capacité de 12% et des coûts par siège stables hors carburants. En avril, la compagnie disait déjà anticiper une perte avant impôts moins importante sur un an, notamment grâce à un week-end de Pâques précoce et malgré un carburant en hausse. Après trois années de pertes, le groupe avait annoncé un retour aux bénéfices en publiant ses résultats annuels décalés 2022/2023 en novembre dernier.

En parallèle des résultats, Easyjet a annoncé le départ de son directeur général Johan Lundgren au 1er janvier 2025. C'est l'actuel directeur financier Kenton Jarvis, en poste depuis février 2021, qui lui succèdera.

A la Bourse de Londres, le titre Easyjet reculait de 4,3% à 506,40 livres sterling vers 15h30.

