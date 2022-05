Easyjet réduit sa perte au 1er semestre, vers une normalisation pour l'été

Londres (awp/afp) - La compagnie à bas prix Easyjet a publié jeudi une perte nette réduite au premier semestre de son exercice décalé grâce à la reprise du trafic aérien post-confinements, et se montre optimiste pour l'été.

La perte nette a diminué de 21% à 431 millions de livres (523 millions de francs suisses) lors des six mois clôturés fin mars, et le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de six à 1,5 milliard de livres sur un an pendant cette période marquée par la vague Omicron autour de la période clé des vacances de Noël.

Dans son communiqué, le transporteur britannique dit tabler sur des vols pour la saison estivale "proches du niveau de 2019", avant la pandémie.

Au troisième trimestre, il s'attend à retrouver une capacité de transports à 90% de celle de 2019, et au quatrième trimestre à 97% de la capacité de 2019, pour les vacances de fin d'année.

"La demande accumulée" pendant les mois de confinements et de restrictions aux voyages internationaux puis "la levée des restrictions ont généré une forte reprise des ventes", commente Easyjet dans son communiqué.

Depuis le début 2022 nombre de pays, dont le Royaume-Uni, ont considérablement assoupli voire éliminé toutes les restrictions sanitaires.

Easyjet, qui a dû annuler des centaines de vols ces dernières semaines à cause de pénuries de personnel, beaucoup étant malades du covid-19, reconnait avoir souffert "de problèmes opérationnels" qui ont selon le communiqué concerné l'ensemble du secteur.

Il y a dix jours, le transporteur avait expliqué avoir retiré des sièges sur certains appareils pour limiter ses besoins en personnels.

Easyjet a aussi du mal à recruter alors que les aéroports et les compagnies aériennes au Royaume-Uni, qui avaient taillé dans leurs effectifs pendant la pandémie, cherchent désormais, tous en même temps, à embaucher du personnel.

