La Commission européenne a élaboré un projet visant à exempter les vols long-courriers des règles relatives à la surveillance de leurs émissions autres que le CO2, après que les transporteurs internationaux eurent fait pression pour obtenir une dérogation, selon des documents consultés par Reuters.

L'UE élabore actuellement des projets visant à obliger les compagnies aériennes à suivre et à déclarer leur contribution au changement climatique à partir de janvier 2025, non seulement en ce qui concerne le dioxyde de carbone, mais aussi la suie, les oxydes d'azote et la vapeur d'eau.

Selon l'autorité européenne chargée de la sécurité aérienne, les émissions des compagnies aériennes autres que le CO2 ont un impact au moins aussi important sur le réchauffement de la planète que leur production de CO2.

Un projet de proposition de la Commission pour les nouvelles règles, vu par Reuters, exclurait les vols internationaux - définis par l'UE comme ceux qui partent ou atterrissent en Europe depuis des destinations non européennes - des règles de divulgation des émissions pendant deux ans, les limitant jusqu'en 2027 aux seuls vols à l'intérieur de l'Europe.

"Cette déclaration ne sera exigée que pour les itinéraires impliquant deux aérodromes situés dans l'Espace économique européen, précise le texte, ajoutant que les vols de l'EEE vers la Suisse ou la Grande-Bretagne seraient également couverts.

Elle n'a pas justifié cette exclusion. L'exemption reflète les règles actuelles de l'UE qui obligent les compagnies aériennes à divulguer et à payer des redevances pour leurs émissions de CO2 produites sur des vols effectués uniquement à l'intérieur de l'Europe, bien que ces règles doivent être réévaluées en 2026.

Les nouvelles règles proposées ont divisé le secteur, le groupe de pression International Air Transport Association demandant une exemption pour les vols long-courriers, tandis que les transporteurs européens à bas prix Ryanair et Easyjet estiment que tous les vols - y compris les voyages internationaux long-courriers - devraient être inclus.

L'IATA a déclaré qu'il n'était actuellement pas possible de contrôler avec précision les émissions de gaz autres que le CO2 d'un vol, et que les exigences de l'UE en matière de contrôle des émissions devraient être volontaires et ne pas s'appliquer aux vols internationaux.

"Toute intention d'étendre le champ d'application aux vols internationaux extracommunautaires soulèverait des problèmes juridiques", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA, dans une lettre adressée à la Commission européenne en avril, dont Reuters a pris connaissance.

La Commission européenne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage de Kate Abnett, Conor Humphries ; Rédaction de Jan Harvey)