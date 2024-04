La compagnie aérienne britannique easyJet a déclaré avoir réduit ses pertes hivernales de plus de 50 millions de livres (62,34 millions de dollars) par rapport à l'année dernière et que la demande pour ses vols et ses vacances augmentait en vue de la saison estivale.

(1 $ = 0,8021 livre) (Reportage de Sarah Young ; édition de Kate Holton)