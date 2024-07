Le PDG de Ryanair a déclaré que la meilleure performance tarifaire d'easyJet au cours du trimestre avril-juin n'indiquait pas de failles dans la stratégie de sa compagnie aérienne, mais était due aux comparaisons plus faibles avec l'année précédente et à la croissance plus lente du trafic de sa rivale.

Le cours de l'action de Ryanair a enregistré lundi sa plus forte baisse quotidienne depuis 2016, après la publication de ses résultats trimestriels qui ont montré une baisse des tarifs moyens de 15 %, tandis qu'easyJet a déclaré mercredi que le revenu par siège pour le trimestre était en hausse de 1 %, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 4 %.

"Ils font mieux que nous en matière de prix, mais leur croissance est bien moindre, ils n'ont toujours pas retrouvé leur trafic pré-COVID", a déclaré O'Leary lors d'un entretien avec Reuters mercredi.

Les 55,5 millions de passagers que Ryanair a transportés d'avril à juin sont en hausse de 32% par rapport au même trimestre de 2019, tandis que les 25,3 millions d'easyJet sont en baisse de 4% par rapport à la période équivalente de 2019.

"Nous connaissons une très forte croissance sur de nombreux nouveaux marchés et notre tarification est, je dirais, marginalement plus faible que la leur, mais nous ne pensons pas qu'il y ait quelque chose de fondamentalement cassé ou mauvais dans le modèle."

Ryanair, qui a transporté 10 % de passagers en plus en glissement annuel au cours du dernier trimestre, a connu une forte croissance sur de nouveaux marchés tels que l'Albanie, tout en ouvrant de nouvelles routes sur ses plus grands marchés tels que l'Italie.

Le boycott de certains agents de voyage en ligne a également joué un rôle mineur dans la faiblesse des tarifs moyens de Ryanair, a ajouté M. O'Leary. Un certain nombre d'agents ont cessé de vendre les billets de Ryanair, mais d'autres ont conclu de nouveaux accords pour permettre les ventes.

Lundi, M. O'Leary a déclaré que la tendance des tarifs était "à la baisse et plus faible", mais le PDG d'easyJet, Johan Lundgren, a déclaré aux journalistes mercredi que l'environnement tarifaire était très similaire à celui de l'année dernière.

"Si easyJet a raison et que les prix restent stables au cours du trimestre de septembre, alors nous serons un peu plus performants que nos -5%", a-t-il déclaré, faisant référence à la prévision la plus optimiste concernant la baisse des tarifs moyens pour le trimestre allant de juillet à septembre.

"Mais nous pensons qu'il est plus probable que les prix baissent de plus de 5 %", a-t-il ajouté. (Rapport complémentaire de Padraic Halpin ; rédaction d'Elaine Hardcastle)