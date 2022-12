Ryanair, Wizz Air et EasyJet font l'objet d'une enquête en Italie sur les prix des vols en Sicile

L'enquête fait suite à une plainte déposée par le groupe de consommateurs Codacons, qui alléguait "une volonté collusoire spécifique" des compagnies aériennes d'augmenter les prix des vols intérieurs à destination et en provenance de la Sicile pendant les vacances de Noël, a déclaré le régulateur dans son bulletin hebdomadaire.

La plainte visait également la compagnie publique ITA Airways, qui a succédé à l'ancien transporteur phare Alitalia, a-t-il ajouté.

Le coût des vols est particulièrement sensible en Sicile, dont les nombreux natifs qui vivent et travaillent dans le nord ou le centre de l'Italie souhaitent généralement revenir sur l'île pour passer Noël en famille et entre amis.

L'autorité antitrust a déclaré que son enquête prendrait fin le 31 décembre 2023.

Aucune des compagnies aériennes concernées n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.