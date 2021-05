Un nouveau contrat pour Swissport à Berlin

Zurich (awp) - Swissport demeure un partenaire privilégié d'Easyjet. Le spécialiste zurichois des services au sol a signé avec la compagnie aérienne britannique à bas coût un nouveau contrat de cinq ans à l'aéroport de Berlin Brandenburg. Les accords entre les deux partenaires pour Genève et Bâle sont, eux, renouvelés jusqu'en 2025.

A compter du 1er octobre prochain, Swissport fournira l'ensemble de sa palette de services pour les 30 vols quotidiens exploités par Easyjet sur le nouvel aéroport de la capitale allemande, indique lundi le numéro un mondial de l'assistance au sol pour le transport aérien. Ce dernier assurera ainsi l'enregistrement des passagers ainsi que la manutention des appareils d'Easyjet, leur remorquage et le chargement des bagages.

Depuis le début des opérations au nouvel aéroport de Berlin fin octobre 2020, Swissport a régulièrement étoffé sa clientèle. L'entreprise emploie quelque 200 salariés sur le tarmac berlinois et y dessert actuellement 17 compagnies aériennes.

Swissport a également renouvelé pour cinq ans, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, son contrat d'assistance en escale avec Easyjet pour les deux bases suisses du transporteur à Bâle et à Genève. Le groupe basé à Zurich ne fournit aucun détail financier concernant les nouveaux accords.

Avant la pandémie de coronavirus, Easyjet disposait dans chacun des deux aéroports une douzaine d'avions et représentait environ 50% du volume de Swissport à Bâle et à Genève. En 2019, la firme a servi près de 5,5 millions de passagers pour le compte d'easyJet à l'EuroAirport de Bâle et près de 8 millions à l'Aéroport international de Genève.

vj/jh