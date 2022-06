easyJet : L'UE autorise l'attribution de créneaux à Lisbonne

La Commission européenne a classé easyJet au premier rang des transporteurs aériens qui ont demandé jusqu'à 18 créneaux horaires quotidiens à l'aéroport de Lisbonne. Les créneaux horaires seront mis à disposition par TAP Air Portugal afin d'atténuer d'éventuelles distorsions de concurrence indues créées par l'aide à la restructuration qu'elle a reçue du Portugal.



TAP Air Portugal s'est engagée à transférer jusqu'à 18 créneaux horaires par jour à l'aéroport de Lisbonne à un transporteur concurrent, afin de permettre l'entrée ou l'expansion durable d'un transporteur concurrent, au profit des consommateurs.



easyJet a maintenant la priorité de conclure avec TAP Air Portugal l'accord pour le transfert de créneaux horaires qui permettra à easyJet d'étendre ses opérations à l'aéroport de Lisbonne et d'offrir de nouveaux vols à partir du 30 octobre 2022.



Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré à ce propos: ' À l'issue d'une procédure ouverte, easyJet obtiendra 18 des créneaux quotidiens de décollage et d'atterrissage actuellement détenus par TAP à l'aéroport de Lisbonne. Cela encouragera la concurrence dans le secteur européen de l'aviation, car cela permettra à easyJet d'étendre ses activités dans cet aéroport encombré, contribuant ainsi à des prix équitables et à un choix accru pour les consommateurs européens.'





