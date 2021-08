easyJet : Stephen Hester désigné président du conseil

Stephen Hester, un cadre dirigeant issu du secteur financier, a été désigné lundi candidat pour la présidence du conseil d'administration d'easyJet, alors que la compagnie aérienne dit préparer son redressement stratégique post-pandémie.



Stephen Hester, qui a occupé les fonctions de directeur général chez RSA Insurance, Royal Bank of Scotland et British Land, rejoindra la conseil en qualité d'administrateur en date du 1er septembre.



Il succédera ensuite à John Barton, le président du conseil d'administration du transporteur depuis presque neuf ans, le 1er décembre prochain.



'Je suis convaincu que nous pouvons être les grands gagnants du secteur aérien européen, en servant bien notre clientèle et en générant une valeur attractive pour les actionnaires', a assuré Stephen Hester dans un communiqué.



Avec un gain de presque 2%, l'action easyJet signait l'une des plus fortes progressions de l'indice FTSE 250 lundi matin dans les premiers échanges.



