easyJet : arrivée d'un nouveau directeur France et Pays-Bas

01/10/2020 | 12:18

easyJet annonce l'arrivée de Bertrand Godinot en tant que directeur France et Pays-Bas, deux marchés clés pour la compagnie.



Fort d'une solide expérience à l'international, en Europe et en Asie, Bertrand Godinot a exercé des fonctions commerciales et marketing dans le secteur des nouvelles technologies. Il a ainsi évolué plus de 10 ans chez Apple, à Londres puis à Paris, notamment en tant que directeur France.



Au sein d'easyJet, 2e compagnie en France et aux Pays Bas, il mènera une stratégie mettant l'accent sur la forte contribution de la compagnie à la connectivité locale, au bénéfice des voyageurs ainsi que des régions.





