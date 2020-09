easyJet : arrivée d'un nouveau directeur financier

18/09/2020 | 10:51

easyJet annonce l'arrivée de Kenton Jarvis au sein de son conseil comme directeur financier (CFO), succédant à Andrew Findlay qui a fait part précédemment de son intention de quitter la compagnie aérienne à bas coûts britannique.



Actuellement directeur général (CEO) aviation et business improvement director - markets chez TUI Group, Kenton Jarvis a occupé de nombreux postes financiers dirigeants aux niveaux des divisions et du groupe depuis son arrivée chez ce groupe de tourisme en 2003.



