easyJet : 'des perspectives de revenus fortes' selon un broker

Le titre termine la journée en hausse de près de 1% profitant de l'analyse positive du jour de Liberum.



L'analyste réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 800 pence sur easyJet, après la publication, la semaine passée, de résultats semestriels qui 'ont montré les progrès attendus et des premières preuves d'un rebond rapide de la demande'.



'Les perspectives de revenus pour l'été sont fortes et dopées par une dynamique très vigoureuse des revenus auxiliaires (57% au-dessus de leur niveau de 2019 par passager au premier semestre)', souligne le broker dans sa note sur le transporteur aérien.



Malgré des risques d'un affaiblissement des perspectives économiques et des ménages pour l'année à venir, Liberum pense que 'la réallocation des capacités à de meilleures bases et une flexibilité des coûts améliorée ne se retrouvent pas dans la valorisation actuelle'.





