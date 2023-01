easyJet : entouré après une perte trimestrielle réduite

easyJet s'envole de 10% à Londres, la compagnie aérienne à bas prix ayant fait part, au titre de son premier trimestre 2022-23, d'un perte avant impôt réduite à un niveau meilleur que prévu de 133 millions de livres sterling, à comparer à 213 millions un an auparavant.



Le groupe britannique revendique une progression de 36% de son revenu par siège d'une année sur l'autre, avec une amélioration de son coefficient d'occupation de 10 points de pourcentage et un rendement du billet amélioré de 21%.



'La direction s'attend à ce que la dynamique des réservations et la tendance des recettes unitaires se poursuivent, et prévoit une perte saisonnière du premier semestre considérablement réduite', note Liberum, qui maintient sa recommandation 'achat'.



