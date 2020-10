easyJet : fait un point au 30 septembre 2020

08/10/2020 | 10:05

easyJet a transporté plus de 9 millions de passagers au cours de son quatrième trimestre.



' easyJet se concentre sur les vols profitables au cours de la saison hivernale afin de minimiser les pertes et le cash burn au cours de la première moitié de l'exercice financier 2021 ' indique le groupe.



' easyJet a levé plus de 2,4 milliards de livres sterling de liquidités depuis le début de la pandémie de Covid-19 et est bien positionnée pour résister à l'environnement difficile actuel et pour capitaliser sur la reprise '.



Sur la base des restrictions de voyage en cours le groupe s'attend à opérer à environ 25% de sa capacité pour le 1er trimestre 2021 mais conserve une flexibilité nécessaire pour augmenter rapidement sa capacité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.